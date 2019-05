Domenica 12 Maggio 2019, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Movimento 5 Stelle ci ripensa a non depone la corona di fiori per le 27 vittime dell'ex Isochimica. La tappa del tour elettorale inizialmente annunciata, e alla quale doveva prendere parte pure il capogruppo in Regione Valeria Ciarambino, viene di fatto bloccata da alcuni familiari degli operai di Borgo Ferrovia.Gli ex lavoratori e gli esponenti del comitato Lotta per la Vita, dopo aver saputo della visita della delegazione del M5s, peraltro a pochi giorni dalla scomparsa di un altro lavoratore, deceduto a causa di un mesotelioma, si sono fatti trovare nel pomeriggio davanti ai cancelli chiedendo a tutta la politica, senza alcuna distinzione di colore, di evitare passerelle. «Soltanto noi afferma Antonietta Tomeo, vedova di Luigi Maiello, operaio morto nel 2013 a causa dei veleni della fabbrica possiamo commemorare i nostri morti. Basta strumentalizzazioni. Tutti i candidati devono smettere di parlare di Isochimica perché si tratta di una vicenda dolorosa, per chi l'ha vissuta sulla propria pelle». Le accuse ieri sono stata rivolte soprattutto al Movimento. «Avevamo chiesto loro di spendersi affinché il processo tornasse da Napoli ad Avellino, così come li avevamo esortati a interessarsi di quei lavoratori a cui non è stato ancora riconosciuto il diritto al prepensionamento. Per l'ennesima volta, però, solo tante promesse non mantenute».Al presidio presente pure Aldo D'Andrea, medico che ha seguito la vicenda Isochimica, oggi vicino politicamente a Luigi De Magistris: «Spero solo che i 5 Stelle, forza di governo, collaborino a dare ristoro a chi è stato vittima di un sistema infame, così come contribuiscano a bonificare l'area per metterla a disposizione della città. Solo in questo modo si renderà giustizia».A replicare, però, è il candidato sindaco dei pentastellati Fernando Picariello, che a margine dell'iniziativa pubblica, organizzata davanti alla stazione di Borgo Ferrovia, chiarisce: «L'omaggio ci sarà perché abbiamo un profondo rispetto per la tragedia. Abbiamo deciso solo di posticiparlo perché siamo contrari a ogni forma di strumentalizzazione. Non dobbiamo dimenticare che c'è chi, violando addirittura i sigilli, ha infranto le norme pur di apparire davanti le televisioni. Mi riferisco ovviamente al governatore De Luca».L'aspirante fascia tricolore, però, conferma l'attenzione della forza politica sulla questione: «Siamo consapevoli che l'area va bonificata, così come sappiamo che il processo deve tornare quanto prima in città. Perché si tratta di una tragedia, riteniamo sia utile porsi in punta di piedi».A rassicurare i parenti delle vittime è pure la deputata Maria Pallini, che dopo mesi ritorna al fianco di Picariello, pur avendogli già da giorni manifestato la propria vicinanza politica: «Il Movimento ha preso a cuore la loro situazione e sta lavorando con il Ministero per risolverla. A breve ci occuperemo della questione dei prepensionamenti. Abbiamo riteniamo giusto non strumentalizzare la vicenda. Soltanto a tempo debito comunicheremo quanto stiamo facendo. Non vogliamo illudere come ha fatto la vecchia politica».La capogruppo in Regione Valeria Ciarambino, intanto, non risparmia i partiti che hanno sfiduciato Ciampi e adesso vogliono riprendersi il capoluogo irpino: «Avellino non dovrà essere più salotto di nessuno. Basta De Mita, Mancino, D'Amelio e Del Basso De Caro». Non viene risparmiata neanche la Lega. «I cittadini di questa terra devono badare bene a votare Salvini in Campania perché il Carroccio in Regione sta consumando un vero e proprio inciucio elettorale con il governatore De Luca. Basta vedere la sanità, dove anche grazie alle loro posizioni, continuano a esserci non pochi problemi». Il candidato sindaco Fernando Picariello, pertanto, esorta la comunità a «liberarsi». «I cittadini, questa volta, hanno la grande opportunità di staccare la spina per sempre a chi ha portato nel baratro Avellino. Ecco perché stavolta non bisogna votare l'amico o il cugino, che nella maggior parte dei casi serve solo a riempire una lista per favorire i soliti noti, ma bisogna votare in modo libero e pensando al futuro di una città, che ha ancora bisogno della rivoluzione avviata dal Movimento e bloccata da chi invece vuole mantenere solo privilegi e interessi».