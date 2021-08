Made in Irpinia, a Cassano Irpino convegno sulla mela cassanese

Continua Made in Irpinia, il programma di eventi dedicato alla valorizzazione della cultura popolare promosso dalla Scuola di Tarantella Montemaranese con la direzione artistica di Roberto D'Agnese.

Dopo la prima tappa dedicata a Tarantella Mirabilis che si è svolta a Montemarano, domani (martedì 24 agosto) sarà la volta di Cassano Irpino, dove si svolgerà alle ore 20.30, presso il Palazzo Baronale - Corte Cavaniglia, il convegno sulla mela cassanese. La mela cassanese, esempio di biodiversità locale, è una varietà specifica proprio di questi luoghi, la cui produzione è diffusa tra Cassano, Montella e Volturara Irpina e le cui caratteristiche sono, tra le altre, una polpa bianca soda, succosa e di buon sapore. Un prodotto unico che si sta cercando di riscoprire e valorizzare, e Made in Irpinia porterà in tal senso il proprio contributo, in linea con questi obiettivi.

Alle ore 21.30 spettacolo di Eugenio Corsi, attore comico-drammatico, cabarettista, monologhista, presentatore ed imitatore.

Tutti gli eventi di "Made in Irpinia" prevedono la prenotazione obbligatoria (a info@scuoladitarantellamontemaranese.it oppure tel. e whatsapp 329.1221625 - 393.9789399) con posti limitati e per accedere è obbligatorio essere in possesso del Green Pass come da normativa vigente.

Tutti gli eventi saranno trasmessi via Zoom e tradotti in lingua inglese (info per ricevere il link di accesso alla diretta tel. e whatsapp 340.2829757).