Alla Casa della Cultura l'omaggio a Montefusco

Per il secondo anno consecutivo il Maggio dei Libri fa tappa a Monteforte Irpino: l’iniziativa, promossa dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero della Cultura, ha l’obiettivo di promuovere la cultura del libro e l’importanza della lettura, nelle biblioteche e i centri di lettura di tutta Italia.

Nella Casa della Cultura di Monteforte Irpino il primo dei due appuntamenti realizzati dal Comune e dall’Associazione Amici della Biblioteca ha riscosso grande successo, con l’autore monteforte Giancarlo dell’Angelo ha presentato il suo ultimo libro “Un paese Perfetto”.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 20 maggio, alle 18.30 presso la Casa della Cultura, ci sarà invece l’omaggio al professor Armando Montefusco, storico e studioso delle radici irpine scomparso poco più di un mese fa.

«Sono orgoglioso di poter celebrare un appuntamento così importante - sottolina il sindaco Giordano -: il professore Montefusco è stato un uomo dallo spessore culturale incredibile, uno studioso e uno storico dalla conoscenza impareggiabile.

La sua perdita ha rappresentato un macigno per la nostra comunità, per questa ragione non possiamo che continuare a onorare la sua memoria attraverso la divulgazione e la diffusione dei suoi straordinari lavori».

«Per il secondo anno ci confermiamo punto di riferimento per la lettura e la diffusione del libro - aggiunge l'assessore alla cultura, Lia Vitale -, non a caso abbiamo creduto fortemente in una progettualità che ci ha permesso - tra le altre cose - di informatizzare tutto l’archivio librario della biblioteca che è interamente consultabile online. Siamo fieri di poter continuare nella direzione della promozione culturale e nella valorizzazione degli autori locali come Giancarlo dell’Angelo, penna audace che abbiamo imparato ad apprezzare profondamente».

«Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e in particolar modo all’associazione Amici della Biblioteca - conclude il consigliere Angelo Damiano -, che ormai da anni gestisce la nostra biblioteca comunale con successo e abnegazione. Diamo appuntamento a tutti in questa due giorni di sapere e condivisione».