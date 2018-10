Sabato 6 Ottobre 2018, 13:57

"Mai più terre dei fuochi, che significa bonificare tutto ciò che c'è stato in Campania e in Italia. E queste situazioni non devono esistere più. Della serie: punto e capo". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a margine di un convegno in Irpinia, a Santa Lucia di Serino, dedicato alla figura di San Giuseppe Moscati. Costa parla anche del lavoro del governo per la tutela del territorio finalizzato a mitigare il rischio idrogeologico e della collaborazione chiesta dalla Regione Campania sulla gestione del ciclo dei rifiuti.