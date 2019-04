CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Aprile 2019, 11:30

L'omicidio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro, avvenuto a Cagnano Varano, ha riacceso i riflettori sulla criminalità foggiana. Il grave fatto di sangue mette in apprensione pure i territori di confine, i comuni dell'Alta Irpinia e della Baronia situati a pochi chilometri dalla Puglia che, da tempo, sono nel mirino della delinquenza foggiana. Numerosi gli episodi registrati nel corso degli ultimi anni, da furti e rapine ai locali istituti di credito a furti nelle abitazioni, che hanno visto coinvolti malviventi provenienti dalla vicina provincia di Foggia.L'allarme maggiore è per il racket dell'eolico e per l'attenzione sempre crescente della malavita nei confronti dell'imponente giro di soldi derivante dall'energia del vento. L'attenzione delle forze dell'ordine, ma anche dei cittadini è sempre alta.