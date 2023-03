Avellino: malore in casa al sesto piano, anziana salvata dai pompieri

Un’anziana è stata tratta in salvo all’interno della sua abitazione al sesto piano di un palazzo di via Dante ad Avellino. La donna ha accusato un malore e non rispondeva più a vicini e familiari. Di qui l’allarme.

Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale a entrare in casa e soccorrere l’anziana. Lo hanno fatto entrando da un balcone con l’autoscala. Sul posto anche gli agenti della Sezione Volanti della Questura.

Una volta dentro l’appartamento, i caschi rossi hanno affidato la malcapitata alle cure dei sanitari del 118 che hanno disposto il ricovero all’ospedale Moscati di Avellino.