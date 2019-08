Lunedì 26 Agosto 2019, 20:35

Tragedia durante le vacanze a Roma. Un 51enne irpino dipendente pubblico residente a Mugnano del Cardinale è stato stroncato da un malore mentre si trovava in una piscina della capitale. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di soccorso. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sotto choc le persone presenti nella struttura pubblica romana quando si è verificato il fatto. Sconcerto in tutto il Mandamento per la notizia che è arrivata in provincia di Avellino in pochissimo tempo.