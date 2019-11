© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade una grossa impalcatura ad Avellino , paura nella zona degli alloggi popolari di. Le forti raffiche di vento hanno divelto e fatto crollare la struttura. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per rimuovere l'impalcatura. Decine gli interventi dei caschi rossi a causa del forte vento e della pioggia che stanno creando disagi e danni in tutta la provincia di Avellino. In tilt il centralino della sala operativa.