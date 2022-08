Maltempo, danni in Irpinia: copertura in lamiere finisce sulla scuola infanzia

Ancora danni per il maltempo in Irpinia. Ad Avellino la copertura di un edificio è volata sopra una scuola dell'infanzia. I Vigili del Fuoco del comando provinciale irpino sono stati impegnati in più di trenta interventi di soccorso per il maltempo che ha interessato l'intera provincia, soprattutto per il forte vento.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Riecco l'allerta meteo in Campania: piogge e temporali LA DENUNCIA «Maltempo a Napoli, è crollato il tetto della piscina...

In città le zone maggiormente interessate sono state contrada Zoccolari, via Ammaturo, via Tuoro Cappuccini. I caschi rossi sono stati all'opera anche in via Ferrante dove il forte vento ha divelto una copertura in lamiere di un edificio del posto, facendola cadere sullo stabile che ospita una scuola per l'infanzia, per fortuna senza conseguenze per le persone.

Nel resto della provincia vigili del fuoco al lavoro a Ospedaletto, Summonte, Ariano Irpino, Taurasi, Tufo e Montenarano dove la squadra di Montella ha effettuato diversi interventi per caduta anche di grossi alberi sulla sede stradale.