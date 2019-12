La montagna ancora una volta ha messo a dura prova le comunità di San Martino Valle Caudinae Cervinara, presentando un conto molto salato che solo per fortuna non fa contare anche la perdita di vite umane.

Sabato e domenica notte resteranno per lungo tempo nella memoria delle persone. A San Martino Valle Caudina nella tarda mattinata di ieri è arrivato il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che ha promesso interventi immediati per la gestione dell'emergenza. Saranno stanziati subito 400mila euro. «A San Martino Valle Caudina, ho trovato una delle situazioni più critiche dovute al maltempo che ha causato emergenze in tutta la Campania, abbiamo voluto portare la nostra solidarietà e vicinanza alle famiglie, agli sfollati e il nostro ringraziamento a tutti quanti hanno contribuito a tamponare una situazione davvero grave, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche analoghe, per la quasi identica frana, a quelle di Sarno. Con il Prefetto, il Sindaco e la Protezione Civile Regionale abbiamo fatto il punto della situazione e organizzato una serie di interventi mirati. La Regione sarà in prima linea in tutti i territori che hanno subito la violenza degli ultimi due giorni di maltempo, sia sul fronte delle emergenze che stiamo affrontando da subito, sia per il successivo e conseguente piano di messa in sicurezza»

De Luca si è anche raccomandato di «fare al momento cose reali perché le risorse sono poche, dateci una mano a fare un lavoro rigoroso, però misuratevi». Il governatore poi, accompagnato dal prefetto Spena e da Claudia Campobasso della Protezione Civile ha voluto effettuare un sopralluogo in piazza XX Settembre dove il torrente Caudino è esploso sollevando la pavimentazione della piazza e riversandosi per le strade. Con De Luca il consigliere regionale Maurizio Petracca, il delegato Francesco Todisco e la dirigente Roberta Santaniello. La situazione a San Martino vede 150 famiglie follate dal centro storico, sono circa 400 le persone che sono state sistemate presso parenti o nel Convento Francescano Santa Caterina.

Purtroppo il loro rientro a casa non si prevede a breve, anche perché la frana di località Vallicella dovrà essere monitorata ed anche per il fatto che ormai sono saltati tutti i sottoservizi. «Sono caduti in una giornata 180 millimetri di pioggia - ha detto il sindaco Pasquale Pisano - 20 anni fa quando si verificò l'alluvione, in 3 giorni vennero giù 350 millimetri di acqua. Stavamo monitorando la situazione ma in modo inaspettato ci siamo trovati ad affrontare questa emergenza. Venti anni dopo è sempre lo stesso versante della montagna che frana e questa volta ha invaso il torrente Caudino cosa che non era successo allora. Piazza XX Settembre è sprofondata, abbiamo chiesto lo stato di emergenza».

A destare preoccupazione c'è anche il vecchio canale Arin che fa da tappo al torrente Caudino, in caso di crollo, resterebbero senza acqua potabile decine di comuni fino a San Felice a Cancello. Sotto osservazione anche il serbatoio dell'Alto Calore dall'altra parte del paese, anche qui diverse famiglie sono state fatte sgomberare in quanto sono state notate delle nicchie di distacco. Comunque i tecnici dell'Alto Calore hanno assicurato sulla stabilità del serbatoio.

Ma la visita di De Luca a San Martino ha provocato la reazione del sindaco di Cervinara Filuccio Tangredi: «Stavamo tutti aspettando che il governatore ci facesse visita anche perché noi abbiamo un sacco di criticità sul territorio, ma purtroppo non abbiamo avuto questo piacere. Avremmo ancora una volta ricordato al governatore i fondi che sono bloccati dalla Regione e che dovrebbero servire per la messa in sicurezza del territorio. Ora si sono aggiunte altre emergenze, a quelle del 1999. Due frane nel torrente Conga, una frana alla località Coppola, l'esondazione dell'Isclero in vari punti. Sarebbe stato opportuno per il Governatore rendersi conto di persona della situazione. Ci sentiamo abbandonati come comunità, non ne capiamo le ragioni ma ci faremo valere nelle sedi opportune. Ci siamo visti abbandonati anche dal Genio Civile, infatti non ho visto nessun tecnico».

