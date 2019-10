Domenica 6 Ottobre 2019, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Pietrastornina hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia coercitiva emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un 50enne per il reato di maltrattamenti in famiglia.All’esito del quadro investigativo sviluppato dai militari operanti, sono emersi ulteriori gravi episodi di violenza che hanno portato all’emissione del provvedimento.Rintracciato e condotto in caserma, dopo le formalità di rito il 50enne è stato rinchiuso nel carcere di Bellizzi Irpino.