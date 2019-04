Sabato 6 Aprile 2019, 15:22

Era stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti a moglie e figlie minori. Nonostante ciò le ha continuate a perseguitare. Un incubo per la donna e due ragazzine. Per l’uomo, un 44enne della Valle Caudina, sono scattate le manette. I carabinieri della stazione di Ospedaletto d’Alpinolo lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari, in ottemperanza a un’ordinanza emessa dall’ufficio del gip del Tribunale di Avellino.Il 44enne a pochissima distanza di tempo dall’esecuzione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese, violava le prescrizioni a lui imposte, rendendosi responsabile di ripetuti episodi di avvicinamento molesto nei confronti delle figlie minori e della moglie.