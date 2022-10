Manca l'acqua, il sindaco chiude le scuole

Scuole chiuse e polemiche in paese. Anche oggi niente lezioni per i plessi locali, dopo lo stop di ieri mattina. Il sindaco di Contrada Pasquale De Santis ha dovuto fermare la didattica in presenza, a causa del blocco alla fornitura idrica. Dalla sera di martedì la comunità di Contrada non ha acqua in casa o arriva con pressione notevolmente ridotta. A causa di una rottura che si è verificata alla frazione Chiusa di Montoro e che ha interessato l'elettropompa, le utenze di Contrada stanno registrando problemi non indifferenti. Ieri mattina, il sindaco De Santis, in considerazione del perdurare del guasto ha dovuto annunciare la chiusura dei plessi scolastici. Lo stop proseguirà anche per la giornata odierna, proprio perché mancando l'acqua o con la pressione ridotta - si rischia una carenza delle condizioni igienico-sanitarie.

Il primo cittadino, dunque, per evitare ogni disagio a studenti, a personale docente e non docente ha varato il provvedimento d'urgenza. Una scelta condivisa dalla comunità, dunque obbligata per l'amministrazione comunale di Contrada. In paese, però, non mancano le polemiche per il disagio che si sta vivendo da tre giorni. Rubinetti a secco e difficoltà per famiglie e attività commerciali, che stanno pagando a caro prezzo questa situazione. Ieri l'Alto Calore Servizi ha confermato lo stop all'erogazione e la riduzione di pressione per consentire le operazioni di ripristino dell'elettropompa.

g.g.