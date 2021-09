Mancini e Virgilio, prove di normalità oggi la riapertura ad Avellino

Sebbene solo per avviare un'attività di orientamento e conoscenza, porte aperte già da questa mattina al liceo scientifico «Mancini» e al liceo «Marone» di Avellino per le prime classi.

Nei due istituti, infatti, le rispettive dirigenti scolastiche, Paola Anna Gianfelice e Lucia Forino, hanno deciso di iniziare con due giorni di anticipo sull'avvio delle lezioni in Campania fissato per mercoledì 15. Al «Mancini» gli studenti delle 16 prime,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati