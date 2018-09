Venerdì 14 Settembre 2018, 17:30

Incastrato e arrestato il truffatore seriale degli anziani. Si tratta di un 47enne napoletano che aveva scelto l'Irpinia per i suoi colpi. Lo hanno ammanettato a Napoli gli agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Avellino. È stato associato al carcere di Poggioreale. Di bella presenza e dai modi gentili si presentava prima telefonicamente e poi di persona alle vittime anziane chiedendo una somma in contanti per ritirare poi un assegno cospicuo in banca. A giugno scorso era riuscito a farsi consegnare 3mila euro da una persona del quartiere Valle. Un secondo colpo qualche settimana dopo nel centro storico di Avellino fallì. Da lì sono partite le indagini della polizia che hanno portato all'arresto.