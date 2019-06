Mercoledì 26 Giugno 2019, 21:16

Arrestato il responsabile della sede di Quindici della società pubblica Irpiniambiente, che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti in provincia di Avellino. In manette è finito il 63enne Cesare Rubinaccio. In un terreno di sua proprietà sono state rinvenute armi illegalmente detenute. Il blitz è stato compiuto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo irpino. Il 63enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Bellizzi Irpino. Rubinaccio lo scorso aprile fu vittima di un attentato a colpi di arma da fuoco. Riuscì ad uscirne illeso.