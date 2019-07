Domenica 7 Luglio 2019, 16:06

Canapa indiana coltivata sul balcone di casa, manette per un 50enne in provincia di Avellino. Un uomo di Taurasi, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri. I militari, al termine di alcuni servizi di osservazione, hanno fatto accesso nell’abitazione del 50enne, procedendo alla perquisizione. I sospetti hanno trovato conferma con il rinvenimento di quattro grosse piante di canapa indiana coltivate sul terrazzo, recanti un corposo quantitativo di infiorescenze idonee alla preparazione della marijuana. Sottoposta a sequestro anche una quindicina di grammi di marijuana essiccata, rinvenuti in un cassetto della camera da letto.