In auto con un bastone telescopico della lunghezza di circa 45 centimetri. Denunciato un 40enne di Vallata che è stato bloccato durante un normale controllo alla circolazione stradale nel territorio del comune di Scampitella. I carabinieri, avendo notato un anomalo atteggiamento nell'uomo, hanno deciso di approfondire i controlli. Il 40enne non è stato in grado di fornire una valida giustificazione in merito al porto di quel manganello. Per questo è scattata la denuncia per porto abusivo di armi e strumenti atti all'offesa.