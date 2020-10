Sequestrate otto tonnellate di mangimi in Irpinia. I carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina, all’esito di attività di controllo inerente la rintracciabilità e l’etichettatura di prodotti utilizzati per l’alimentazione degli animali, hanno sequestrato circa otto tonnellate di mangimi di vario genere ed elevato una sanzione amministrativa per un importo di 1.500 euro a carico del responsabile legale di un mangimificio. I militari hanno proceduto a porre sotto sequestro finalizzato alla confisca 7.800 chili di pasta per uso zootecnico, spezzato di mais, spezzato di favino, avena e polpa di barbabietola, per un valore complessivo di circa 3mila euro. L’attività è stata eseguita insieme al personale dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi di Salerno, nonché dell’Ufficio Veterinario dell’Asl di Avellino.

