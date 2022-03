Manocalzati, i ladri fanno razzia di motoseghe nella rivendita

Razzia di motoseghe in un'attività commerciale irpina. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per un furto perpetrato nel corso della notte ai danni di un esercizio di Manocalzati, specializzato nella vendita e riparazione di macchine e attrezzature agricole.

I ladri, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, hanno rubato una decina di motoseghe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Atripalda. I militari hanno raccolto una serie di elementi sul posto è stanno visionando le immagini della videosorveglianza alla ricerca di indizi utili.