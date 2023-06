Manuela, cuore irpino. Tra le più affascinanti attrici del panorama cinematografico nazionale, apprezzata dal grande pubblico, Manuela Arcuri mantiene forte il suo legame con la provincia di Avellino. Sì, perché un pezzo importante della sua famiglia è originaria del capoluogo. E qui risiedono ancora tanti parenti stretti. Le sue incursioni in città sono frequenti. Anzi, non vede l'ora di trovare un po' di spazio tra i suoi impegni in agenda per correre da nonna Angelina. Un amore forte per la madre di sua mamma. Gite che spesso condivide insieme al fratello Sergio. I due sono praticamente inseparabili.

Le tappe in Irpinia sono un momento per ritrovarsi e per ritrovare gli affetti intimi, veri, quelli che riportano ai ricordi belli e intensi dell'infanzia. A quei periodi spensierati quando non c'era ancora la notorietà. Che poi è arrivata, meritatamente. Bellezza infinita, sguardo profondo, doti artistiche riconosciute da tutti: questo, e non solo, è Manuela Arcuri sul grande schermo e in tv. Ma c'è anche la Manuela Arcuri innamorata della genuinità della gente d'Irpinia e delle prelibatezze della cucina locale. Non è difficile incontrarla quando torna ad Avellino. Il suo fascino travolge subito. E lei, come sempre, è disponibile all'autografo o al selfie. Con il sorriso che incanta.

Manuela Arcuri, appena gli impegni lo permettono, corre in Irpinia per riabbracciare i suoi parenti.«Sì, vengo spesso ad Avellino, perché ho mia nonna di 97 anni che vive ad Avellino e quindi colgo l'occasione per venire a trovarla. Ho anche i miei zii, che sono appassionati di cucina tipica della zona con i quali vado alla ricerca di ristorantini particolari nella provincia irpina».«Tutta la mia famiglia da parte di mia mamma è di Avellino: i miei nonni, i miei zii, mio fratello, sono nati ad Avellino. I miei primi anni di vita li ho trascorsi in città».«Il territorio avellinese è migliorato enormemente rispetto ai primi ricordi che ho e che erano tristemente legati al terremoto del 23 novembre 1980. Da allora, ho visto una rinascita di Avellino e della provincia tutta dove i container e i muri crollati sono stati sostituiti, anche se lentamente, con nuovi edifici, strutture, nuovi locali e nuovi posti dove andare, pur mantenendo la bellezza del territorio e dei paesaggi che ho sempre riscontrato».«Ovviamente si può fare ancora molto, Avellino e ringiovanita a livello di attenzione alle nuove generazioni, ma secondo me c'è ancora del percorso da fare in tal senso. Bisognerebbe avere più eventi, più occasioni per esaltare lo splendido territorio dell'Irpinia e le eccellenze enogastronomiche e culturali che vantano tutte le realtà locali».«Mi farebbe piacere realizzare dei progetti nel territorio irpino perché sono profondamente legata a questa straordinaria realtà, ma al momento non c'è nulla di ufficiale».«Mi ricordo le lunghe passeggiate sotto i platani, la villa comunale dove affittavo la bicicletta e c'erano i giochi per i bambini dove passavo ore con mia nonna. E ricordo ancora mio nonno che mi accompagnava al corso Vittorio Emanuele a mangiare la sfogliatella e a farmi bere la spremuta d'arancia. Nonna, invece, mi portava a piedi a prendere le uova fresche dal contadino. Eppoi, non posso dimenticare mai il pupazzo di neve che puntualmente realizzavamo insieme in inverno, quando i fiocchi venivano giù copiosamente».