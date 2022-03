Maresciallo dei carabinieri muore a 36 anni stroncato da un malore improvviso

Choc e dolore in Irpinia per l'improvvisa scomparsa di un carabiniere di 36 anni. Il comando provinciale dell'Arma di Avellino piange il maresciallo ordinario, Stefano Di Donato, originario del capoluogo irpino, in servizio alla stazione carabinieri di Chiusano San Domenico. È deceduto all'alba nel suo alloggio di servizio, colto da un improvviso malore.

«Con profondo cordoglio ci stringiamo alla sua famiglia e alla compagna, certi che il suo esempio resterà vivo nei cuori di colleghi e amici», dicono dal comando provinciale. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio ad Avellino, nella chiesa di San Ciro Martire.