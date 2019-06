CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Giugno 2019, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nazionale Italiana di pallavolo per non udenti è sul tetto d'Europa e con lei un pezzo di Irpinia.Serena Solimene, trentenne di Atripalda, ha partecipato a questo trionfale torneo portando in alto il nome della provincia. Una passione quella di Serena nata prestissimo e coltivata nel tempo. I genitori, infatti, la accompagnarono in palestra ad appena 3 anni e mezzo per farla integrare con i ragazzini udenti.