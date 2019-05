Martedì 7 Maggio 2019, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie all’infallibile fiuto di Tex, pastore tedesco in forza al nucleo cinofili di Sarno, i carabinieri della compagnia di Avellino hanno arrestato un 52enne di Summonte: in una baracca ubicata all’interno di un terreno in agro, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 150 grammi di marijuana essiccata, 14 semi di canapa, due bilancini elettronici, una piccola mannaia e un coltello utilizzati verosimilmente per lo sminuzzamento della droga.