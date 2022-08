Marijuana coltivata in casa e altra pronta per lo spaccio, preso 44enne

Droga in casa e marijuana coltivata in alcuni vasi all'interno dell'abitazione. In manette è finito un 44enne di Contrada. Sono stati i carabinieri della Stazione di Forino ad arrestarlo. Deve rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione mirata, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo 5 piante di marijuana, circa 100 grammi di analoga sostanza già essiccata, vari semi di canapa indiana e 180 grammi di hashish.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, insieme a un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 44enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.