Mario Draghi riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Monteverde. Il neo premier incaricato, pur essendo cresciuto nella capitale, è originario del piccolo comune dell'Alta Irpinia, dove è stato più volte in vacanza durante l'adolescenza, come confermato dal parlamentare locale Gianfranco Rotondi e da alcuni ristoratori del posto.

La madre dell'ex numero uno della Banca d'Italia, infatti, era Gilda Mancini, figlia di Alfredo, storico farmacista di Monteverde. Non a caso l'abitazione dove ha vissuto colei che ha dato i natali a Draghi è nel centro storico, vicino al castello e nei pressi dell'attività di famiglia, lasciata dalla madre di Draghi quando era ragazza e prima di trasferirsi a Roma, dove ha insegnato prima di lasciare prematuramente, insieme al marito, colui che sarebbe diventato numero uno della Banca d'Italia, cresciuto insieme ai suoi fratelli dalla zia. L'ultima comparsata di Draghi nel suo comune d'origine, secondo il primo cittadino di Monteverde Franco Ricciardi risale a qualche anno fa, «per ragioni legate ad alcune sue proprietà. Non c'è stata, però, alcuna visita ufficiale. La famiglia del nostro illustre concittadino, infatti, possedeva diversi terreni nella nostra comunità».

Nonostante le poche presenze, Ricciardi si sente particolarmente legato ed è rimasto sempre in contatto con quello che sarà il prossimo premier. «Ci siamo scambiati più di qualche missiva con i suoi collaboratori. Già prima che Mattarella gli affidasse le sorti del Paese in un momento così delicato per l'Italia avevamo invitato Draghi a tornare laddove erano vissuti i suoi genitori per conferirgli la cittadinanza onoraria su cui stiamo lavorando da tempo. La speranza, quindi, è che ci possa far presto visita da nuovo presidente del Consiglio, in modo da rafforzare, ancora di più, il legame con la terra che gli ha dato i natali e soprattutto possa toccare i cambiamenti rispetto a quando da bambino trascorreva le vacanze con gli zii. Nelle prossime ore, pertanto, già ci metteremo in contatto con lo staff affinché nella sua fitta agenda di impegni possa essere inserita quanto prima l'Irpinia e soprattutto Monteverde. Siamo certi, infatti, che il nuovo premier avrà particolare attenzione per il paese d'origine della madre, dove è cresciuta e ha vissuto la propria famiglia».



© RIPRODUZIONE RISERVATA