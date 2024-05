Marito e moglie stalkerizzano e picchiano l'ex amante di lui

Marito e moglie diventano stalker dell’ex amante di lui. Per entrambi scatta il divieto di avvicinamento alla vittima e il braccialetto elettronico.

A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i carabinieri della stazione Grottaminarda, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con prescrizione di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri e di non comunicare con la vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di una coppia di coniugi gravemente indiziati entrambi del delitto di lesioni aggravate ed il solo uomo anche del delitto di atti persecutori aggravati ai danni di una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione.

Le indagini sono state avviate in seguito alla querela sporta il 4 marzo dalla donna la quale rappresentava che, dopo aver interrotto la relazione, l’uomo non avendo accettato tale decisione, aveva iniziato a contattarla insistentemente con telefonate moleste ed ingiuriose ed aveva cominciato a minacciarla ed a pedinarla chiedendo a terzi di monitorarla.

In un’occasione insieme alla consorte, era arrivato a percuoterla cagionandole lesioni personali con una prognosi di dieci giorni. Di qui, le indagini che hanno portato ai provvedimenti.