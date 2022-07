Aggressione a colpi di martello nel negozio cinese

Aggressione a martellate in un negozio cinese a Monteforte Irpino. Un cliente, 50 anni, originario dell'Est Europa, ha aggredito il gestore con un martello provocandogli ferite in più punti del corpo. E' accaduto all'ora di apertura, questa mattina. Alcuni testimoni presenti hanno avvertito il 118 e le forze dell'ordine. Sia l'aggressore che il negoziante hanno dovuto far ricorso alle cure mediche. I carabinieri di Monteforte hanno arrestato il cinquantenne che ha scatenato la rissa, che che è stato trattenuto in caserma. Restano ignoti i motivi dell'alterco.