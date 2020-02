Maschere e vestiti di carnevale pericolosi sono stati sequestrati dai carabinieri in un negozio gestito da cinesi. Il blitz in un esercizio commerciale di Monteforte Irpino. Centinaia di articoli principalmente per bambini tolti dagli scaffali: vestiti, maschere, parrucche, bombolette spray, giochi e accessori vari per le feste dei giovanissimi. Non avevano le previste etichette in lingua italiana con le indicazioni di sicurezza e le modalità d’uso con rischi per la salute. Il titolare ha rimediato una sanzione di oltre mille euro, alla quale si deve ovviamente aggiungere il danno per la merce sequestrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA