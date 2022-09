Mascherine sui bus, controlli e sanzioni in Irpinia da parte dei Nas

Controlli sui pullman di linea in Irpinia da parte dei Carabinieri del Nas di Salerno per verificare il rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi. I militari hanno verificato una ventina di bus in provincia di Avellino. Controllati passeggeri e autista. E’ scattata una sanzione pari a 400 euro.

Il monitoraggio proseguirà ancora e coincide con l’inizio del nuovo anno scolastico. I Carabinieri del Nas di Salerno, guidati dal tenente colonnello Rosario Basile, stanno svolgendo tale attività specifica in relazione alle indicazioni ministeriali. Avviata a livello nazionale una campagna generale per cercare di mitigare il rischio di diffusione del virus.