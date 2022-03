Mascherine fuorilegge, sequestrate 72 mila nell'Alta Irpinia

Sequestrate e distrutte 72 mila mascherine prodotte e stoccate da un'azienda con sede in Alta Irpinia che si occupa del confezionamento e della distribuzione di materiale medico.

Su segnalazione del nucleo speciale della guardia di finanza di Roma, i militari delle fiamme gialle della tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi hanno verificato che i dispositivi di protezione del modello Ffp2 prodotti dall'azienda e custoditi in un magazzino non avevano ottenuto la prevista autorizzazione straordinaria da parte dell'Inail.

Le mascherine, pronte per essere messe in commercio, sono state confiscate e affidate ad un operatore autorizzato per lo smaltimento. Il legale rappresentante dell'azienda è stato segnalato per violazioni al cosiddetto codice del consumo.