Mastella chiama a raccolta i demitiani: proponiamo un progetto politico autentico

«Lancio un appello a tutti i democristiani ed in particolare ai demitiani a votare per noi, perché il progetto politico che rappresento è autenticamente legato a quella concezione politica e al nostro territorio». È il messaggio lanciato da Clemente Mastella, che ieri mattina ha fatto tappa ad Avellino, per la presentazione ufficiale dei candidati della lista Noi campani: Guerino Gazzella (uninominale Camera), Roberta Andretti (plurinominale Camera), Armando Rocco (uninominale Senato) e la senatrice uscente, Sandra Lonardo (plurinominale Camera).



Il leader centrista, poi, ha commentato le posizioni dei due principali competitori irpini: «Spiace vedere che Rotondi inneggi sempre alla Meloni. È stato un democristiano, ma mai demitiano. Anzi, ha contestato De Mita, anche se in maniera corretta. Credo che men che meno si può votare Petracca del Pd, che con Ciriaco ha avuto una scazzottatura violenta, pur essendo stato eletto per conto suo ed in suo nome». Mastella ha poi spiegato le ragioni del mancato accordo con il Pd e la coalizione di centrosinistra: «Hanno preferito allearsi con Di Maio, che un tempo insultava i democratici e sosteneva che non si sarebbe mai schierato con il Pd. Eppure noi abbiamo contribuito a far vincere il governatore De Luca, ad eleggere il presidente della Provincia di Avellino e quello di Caserta. Letta avrebbe dovuto costruire un campo largo, stile Ulivo, ma non è stato così. In questo modo vincerà la destra e lui dovrà fare le valigie e tornarsene in Francia».

Ed ancora: «Quando il Pd ha avuto la presunzione di essere autosufficiente ha sempre perso. Al governo ci è andato imboccando scorciatoie, cambiando continuamente strategia ed accordandosi con gli avversari, prima la Lega, poi i Cinque Stelle. E poi dicono che il trasformista sono io». Il candidato irpino Guerino Gazzella, invece, ha chiarito gli obiettivi programmatici di Noi Campani: «A differenza degli altri proponiamo soluzioni ai problemi. Per la stazione dell'Alta velocità Hirpinia bisogna realizzare un masterplan, che disegni lo sviluppo dell'intera zona. Uno strumento nel quale prevedere una cittadella giudiziaria, che accorpi le funzioni dei comprensori dei Tribunali di Sant'Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino. C'è da parlare del completamento della Contursi-Lioni-Grotta e dell'asse che dovrebbe collegare la strada ferrata alla zona est di Ariano. Un'opera infrastrutturale, con 35 milioni di euro stanziati dalla giunta Bassolino, come equo compenso per la discarica di Difesa Grande, che è ferma da 20 anni e la Provincia non fa nulla».

Non sono mancate bordate all'indirizzo degli avversari politici: «Il candidato del Pd, Petracca, eletto con 15 mila voti in consiglio regionale, vicepresidente della commissione Agricoltura, sta scappando da Palazzo Santa Lucia, e se verrà eletto, al suo posto andrà un altro rappresentante del partito che non mi sembra affatto rappresenti una novità. Dall'altra parte, c'è Rotondi, che era presente in Parlamento quando hanno chiuso in Tribunali di Ariano e Sant'Angelo e non ha fatto nulla. Ora è stato catapultato dall'alto qui, senza conoscere le questioni del territorio. Gubitosa, infine, ha operato bene, ma anche lui ha chiesto dei paracadute».

La senatrice uscente Sandra Lonardo, dal canto suo, ha evidenziato la scarsa produttività dei parlamentari uscenti, bacchettando Cosimo Sibilia, Maria Pallini ed altri parlamentari: «Si prendono i voti e poi non fanno nulla per la comunità. Basta andare sul sito istituzionale del Senato per verificare. Sibilia e Pallini non hanno presentato proposte di legge e quasi nessuna interpellanza. Io invece batto tutti, sono sempre stata presente. Poi ci sono quelli che nulla hanno a che vedere con l'Irpinia ed il Sannio si fanno eleggere e non si vedono più. Lo sapevate che avete eletto la Fedeli? Quante volte è venuta ad Avellino?». Di qui, l'invito rivolto agli elettori: «Il Mezzogiorno e le aree interne hanno bisogno di rappresentanti che lavorino per il rilancio e lo sviluppo delle comunità. C'è chi, soprattutto la Lega, invece vorrebbe continuare ad affossare questa area del Paese».