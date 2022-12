Metti una sera a cena l'arte, il cibo e l'amicizia. La summa è un menu di solidarietà che viaggia tra bellezza, stupore, emozioni, condivisioni ed un gioco di donazioni che va dalle portate dello chef residence Pasquale D'Urso, grande sensibilità e ottima tecnica, alle opere di un bravissimo artista, decisamente non commerciale, Maurizio Nittolo, con il tutto che si fonde in un gesto finale decisamente da apprezzare e lodare.

Un'opera dell'artista (Avvolta dal buio, olio su tela 80x80) infatti è stata donata dall'autore alla Cooperativa sociale Quipus Onlus di Salvatore Mauriello che, con la sua Locanda degli Artisti ad Avellino, nel corso delle festività natalizie, organizzerà un'asta-cena di beneficenza, il cui ricavato finanzierà in parte Abitare sociale, un progetto di accoglienza per neomaggiorenni in uscita dalle comunità per minori, ed in parte un altro progetto di agricoltura sociale sempre in Irpinia. Lo stesso varrà anche per il ricavato del menu, grazie anche alla sensibilità di imprenditori irpini al top (Luigi Di Cecca de Il Fienile e la Caciocavalleria D&D di Calitri per i formaggi; Mario Ercolino di Nativ per i vini, Fattoria Muccio per le carni e la Caramella di Giacomo Abate Esposito per i liquori e non solo) sempre pronti a rispondere all'appello quando eventi meritevoli chiamano. Bello infatti scoprire che persone impegnate in campi diversi, si incontrano per mettere al servizio degli altri, ciascuno le proprie professionalità e competenze per dare una mano all'altro lato della luna di una società, purtroppo, spesso disattenta, distratta a diverse problematiche sociali che l'attraversano.

L'incontro tra Salvatore Mauriello e Maurizio Nittolo è stato casuale, ma proprio questo rimarca che la cultura dell'ascolto e del confronto, a volte diventa utile per l'altro prossimo. Due esperienze di vita in campo, dunque protagoniste. Una la timona Mauriello, la sua Locanda degli artisti, ristorante sociale sito nel centro storico della città, in corso Umberto I° è la prora di un vascello carico di una passione antica e irrefrenabile, quella per l'arte che si manifesta in una carrellata di pregevoli opere tra tele, bronzi, statue, mobili ed oggetti d'antan pazientemente raccolti da questo giovane uomo che offre insieme ad una cucina intrigante, spicchi di una Napoli, città da cui è partito prima di sbarcare in Irpinia, che qui rivive, che racconta la cultura del vicolo, la scaramanzia con annessi e connessi, il tutto trasferiti dalla complicità apparentemente silente di statue, bronzi simboli del paese do' sole e, finale del racconto, quell'altra arte che Salvatore dispensa quindi sui tavoli imbanditi: quella del cibo, del suo originale quanto ospitalissimo locale. Storie ed emozioni che dialogano con una tipologia di cucina romantica, ma anche calibratamente figlia dei tempi senza però per questo stravolgerne identità e storia, raccontata da un ottimo chef qual è Pasquale D'Urso. Ed è qui, come in una tipica rappresentazione del teatro, ecco apparire in scena la solidarietà con un copione ben definito e chiaro, quello della missione di aiutare il prossimo meno fortunato di cui accennavamo all'inizio. E poi c'è l'arte, quella che conquista lo sguardo ed il cuore e che sa diventare anche servizio per i meno fortunati. Maurizio Nittolo ha raccolto l'appello. Monochrome è il titolo della mostra che l'artista che sta esponendo in una doppia personale al castello di San Barbato a Manocalzati con Maurizio Maglieri (Tra le pieghe dell'anima) e che racconta esclusivamente tra due colori: il bianco e il nero.