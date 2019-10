Domenica 20 Ottobre 2019, 16:32

Con pattuglie e perlustrazioni, effettuate sia nei centri abitati che in aree forestali e montane, i carabinieri del gruppo Forestale di Avellino hanno elevato quattro sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro a carico di quattro soggetti, tutti della provincia di Salerno; hanno denunciato alla Procura due uomini sorpresi mentre depositavano rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo (circa 150 metri cubi) derivanti dalle operazioni di sistemazione idraulica del fiume Ofanto, su terreni privati in agro del Comune di Lioni; hanno denunciato due persone responsabili, in concorso fra loro, dell’esecuzione di lavori edili, consistenti nella realizzazione di sotto-servizi (che comportavano l’esecuzione di uno scavo di trincea e successivo rinterro, finalizzato al passaggio delle condotte elettrica, gas metano e fognaria a servizio del proprio immobile ad uso residenziale abitativo), che interessavano un fondo di proprietà comunale, comportando, a vantaggio esclusivo dei privati interessati, l’occupazione arbitraria dello stesso; hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile di abusivismo edilizio in area ricadente nella perimetrazione del Parco Regionale del Partenio; hanno denunciato cinque persone ritenute responsabili di abusivismo edilizio nella zona di perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini; e hanno accertato nel Comune di Pietrastornina che ignoti utilizzavano richiami acustici ed elettronici per attività venatoria.