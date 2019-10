Sabato 19 Ottobre 2019, 16:20

Prosegue l’azione dei carabinieri della compagnia di Montella con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade.Negli ultimi giorni a Caposele, Comune interessato dai festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Gerardo Majella, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due uomini del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine: uno ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e Lesioni personali (verosimilmente commessi per questioni di vicinato) e l’altro per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere (all’esito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello con punta acuminata di cui non era in grado di giustificarne il porto).Sono stati invece allontanati con foglio di via obbligatorio una 30enne e un 35enne di Napoli, già destinatari di analoghe misure di prevenzione, sorpresi a girovagare in atteggiamento sospetto a Caposele: alla specifica richiesta dei carabinieri, non hanno fornito un valido motivo circa la loro presenza in quel Comune.