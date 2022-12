Maxi-furto per migliaia di euro in una villa, ladro 49enne tradito dal segnale gps

Finisce in carcere un 49enne di Avellino accusato di aver compiuto un furto per migliaia di euro in una villa di Montefredane.

Le indagini sono scaturite a seguito della denuncia sporta dalla vittima: l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo dei dati sia del sistema di localizzazione GPS veicolare sia del traffico telefonico generato dal cellulare, hanno permesso ai Carabinieri della Stazione di Avellino l’identificazione del soggetto.

Il 49enne dovrà scontare quattro anni di reclusione e mille euro di multa: questa la sentenza emessa dal tribunale ordinario del capoluogo irpino.