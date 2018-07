Lunedì 16 Luglio 2018, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 19:39

Maxi-rissa nella via della movida di Avellino. Venti giovani si sono affrontati a calci, pugni e a colpi di bottiglia. La lite per un apprezzamento di troppo a una ragazza s'è verificata in via De Conclij. E' stato necessario l'intervento degli agenti della Sezione Volanti della Questura per riportare la calma. Dodici ragazzi sono stati denunciati. Due di loro sono rimasti feriti. Uno ha riportato la frattura del dito medio, l'altro è stato centrato da una bottiglia di birra. Necessari alcuni punti di sutura alla testa.