Mercoledì 26 Dicembre 2018, 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi rissa tra giovanissimi a Lioni. I carabinieri sono intervenuti tre sere fa in un locale del posto e hanno denunciato in stato di libertà due 16enni, due 18enni ed un 21enne ritenuti responsabili di rissa. La violenta zuffa è scoppiata per futili motivi all’esterno del locale, dove poco prima era terminato il “Mak π”. Grazie all’immediato intervento dei militari, già presenti sul posto nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Avellino, sono riusciti a circoscrivere la lite, evitando così ben più gravi conseguenze.