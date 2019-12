Tamponamento a catena sulla Variante di Avellino. Quattro i veicoli che sono rimasti coinvolti nell’incidente. Una persona è rimasta ferita. E’ stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per trasportare il ferito al pronto soccorso dell’ospedale “Landolfi” di Solofra. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzione. La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi interni alla città, fino a quando non sono state completate le operazioni di rimozione delle auto danneggiate e non sono stati eseguiti tutti i rilievi dalle forze di polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA