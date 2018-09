Sabato 29 Settembre 2018, 16:00

Fermato in auto con una mazza da baseball. Un 25enne ha rimediato una denuncia. È stato bloccato dai carabinieri a Pago del Vallo di Lauro durante un servizio di perlustrazione. L’atteggiamento inspiegabilmente agitato assunto dal giovane ha indotto i militari ad approfondire il controllo. E all’esito dell’immediata perquisizione è stata rinvenuta una mazza da baseball occultata sotto al sedile. Condotto in caserma, il ragazzo è stato deferito per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L'intero Vallo Lauro è sotto la lente delle forze dell'ordine, a seguito di una serie di episodi che si è verificata negli ultimi mesi.