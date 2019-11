LEGGI ANCHE

Aveva avuto un ruolo da intermediario di mazzette con uno dei due dipendenti «infedeli» della commissione tributaria di Salerno per «aggiustare» un contenzioso da 500mila euro con l'erario. Del commercialista Turivio Bianchino, originario dima con studio a Capaccio, aveva parlato, chiamandolo in correità, proprio il dipendente che con lui aveva pilotato la sentenza. Lo aveva confessato in sede di interrogatorio di garanzia al gip Piero Indinnimeo alla presenza del sostituto procuratore Elena Guarino, titolare delle indagini. È stata proprio la pm ad approfondire quelle «confessioni» e ad individuare motivi sufficienti per bloccare il commercialista. Così nella serata di giovedì Bianchino è stato fermato in esecuzione ad un decreto firmato proprio dal sostituto Guarino. Ad eseguire il provvedimento, gli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria agli ordini del tenente colonnello Eugenio Bua. Il commercialista è ora agli arresti domiciliari.Bianchino, interrogato per tutta la serata di giovedì, ha ammesso gli addebiti che gli erano stati contestati e ha deciso di parlare a lungo con la pm ed i finanzieri raccontando anche una serie di altri particolari che ora sono al vaglio degli inquirenti. È stata proprio il sostituto procuratore Guarino a voler secretare il verbale di interrogatorio in attesa di trovare conferme ad alcuni «episodi» raccontati dal professionista e di verificare la posizione di persone da citate nel corso dell'interrogatorio.Le indagini, dunque, proseguono. Man mano che si va avanti con il lavoro investigativo emergono sempre più elementi «importanti» che dimostrerebbero come le mazzette per pilotare le sentenze erano un modus operandi quasi «normale» in commissione tributaria. Ci sarebbero altre persone sotto la lente di ingrandimento della procura mentre le posizioni di alcuni degli indagati rischia di peggiorare.La prima tranche è avvenuta a maggio scorso. La seconda ad ottobre. Nel mirino, tre giudici, due dipendenti della commissione e altri trentasei tra imprenditori, consulenti e società. L'accusa per tutti è di concorso formale in corruzione in atti giudiziari aggravato dalla reiterazione. Antonio Mauriello, ex giudice arrestato ad ottobre, è accusato anche di aver chiesto di «forzare» i sistemi telematici giudiziari per visionare alcune pratiche. Diversi i casi portati alla luce dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria: quattro secondi di camera di consiglio per una sentenza e rateizzazioni per gli imprenditori in difficoltà che non potevano pagare le mazzette, sono soltanto alcuni degli esempi. E se la posizione degli indagati della prima tranche è già al vaglio del gup Gennaro Mastrangelo, la seconda fase dell'inchiesta sembra non essere ancora terminata. Pochi giorni dopo gli arresti, un commercialista e il suo cliente, Francescopaolo Savo e Salvatore Criscuolo, sono tornati nuovamente dinanzi al sostituto procuratore Guarino perchè entrambi destinatari di due ulteriori provvedimenti restrittivi (entrambi arrestati) in quanto - controllati attraverso le intercettazioni telefoniche - sono stati sorpresi ad accordarsi sulla linea da seguire per evitare il processo.