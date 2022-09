Medie ed Elementari, al via la settimana corta

Il plebiscito delle scuole di Avellino segna l'avvio della settimana corta in città dal prossimo 13 settembre. Medie ed elementari già promosse, superiori rimandate, ma solo perchè l'Air si è messa di traverso. Al termine del confronto istituzionale svoltosi ieri in Provincia, con i dirigenti scolastici e l'Azienda dei trasporti, questo è il bilancio di una giornata campale per l'organizzazione del nuovo corso. Dal canto suo, il sindaco, Gianluca Festa, blinda la partenza per la primaria, di sua competenza, e si dice convinto che possano farlo anche le superiori presenti nel capoluogo, favorevoli in una misura vicina al 90 per cento. Festa è ottimista anche se, nel secondo caso, c'è lo scoglio posto dall'Air.



Il dirigente, Carmine Alvino, poi contraddetto da alcuni dirigenti scolastici, ha parlato chiaro: «Se non ci sarà un'adesione di massa, per noi sarà impossibile garantire il servizio a tutti. Non potremo adeguarci ad un orario spezzatino». Una posizione, questa, che sembra condividere pure il presidente della Provincia, Rino Buonopane: «Non intendiamo operare forzature o intromissioni. - afferma -. L'idea di partire a macchia di leopardo non è percorribile. Soprattutto ad Avellino». Ma il sindaco Festa, che parla di vantaggi economici, ambientali e sociali, non ha dubbi: «Su 9mila studenti complessivi ad Avellino fa il conto 7.500 faranno la settimana corta. Ho raccolto grande condivisione sulla proposta lanciata dal Comune, visto che si va verso una percentuale di adesioni superiore al 90, tra elementari medie e superiori. Credo continua che, fin da quest'anno, si partirà con la settimana corta, al netto di qualche istituto che ha manifestato legittimamente perplessità».

Ma è davvero possibile farlo dal 13 settembre? A precisa domanda, Festa dice di sì: «Mi sembra di aver raccolto dai dirigenti l'intenzione di partire subito. E mi pare che si siano anche organizzati. La notizia importante esulta - è che finalmente ci omologhiamo al resto d'Europa e del mondo. E penso che questa sia una conquista sociale per la città». Superiori ancora sotto esame, insomma, anche se sono quasi tutte favorevoli.

A dire sì alla settimana corta sono stati, infatti, i rappresentanti dell'«Amatucci», del «Dorso», dell'«Imbriani», del «Rossi Doria», del «Marone», del «Colletta» e del «Mancini». Favorevole, ma non ha ancora fatto votare il Consiglio d'istituto, pure il preside del «De Sanctis», Caterini. Contrari, invece, il «De Luca» e l'«Amabile». Tra i primi, la settimana corta è in alcuni casi già la regola. Oppure cambierebbe di poco l'organizzazione della giornata scolastica e i carichi di lavoro per i ragazzi. Tra i due contrari, non ha dubbi la dirigente dell'istituto tecnico «Amabile», Antonella Pappalardo, protagonista di un intervento di fuoco: «Il nostro Consiglio ha già detto no e non possiamo tornare indietro - dichiara -. Per noi il vero problema sono le cattedre orarie esterne, e poi i ragazzi avrebbero un carico di lavoro eccessivo». Diametralmente opposto il punto di vista di Paola Gianfelice, dirigente scolastica del liceo scientifico «Mancini»: «Abbiamo deliberato a favore e siamo pronti. Aggiungendo un'ora al giorno, i nostri ragazzi uscirebbero comunque alle 13.15 ed alle 13.55. Non perderebbero nulla. Mentre oggi, di sabato, scontiamo un tasso di assenza molto alto, sia di docenti che di studenti». Sostiene con convinzione la settimana corta, infine, Lucia Forino, rappresentante dell'associazione dirigenti scolastici in Irpinia e preside del Liceo statale «Publio Virgilio Marone»: «Noi abbiamo assunto una deliberazione unanime perché riteniamo che questo sistema determini una migliore qualità della vita per i nostri studenti. Siamo pronti a partire riferisce e riteniamo che non sia necessario che tutti si attengano alla stessa organizzazione oraria». Avellino, insomma, dice sì a grande maggioranza. Per ciò che riguarda il resto dell'Irpinia, invece, il discorso è tutto da costruire. Medie ed elementari sono di competenza dei singoli primi cittadini. Per le superiori, al netto di un orientamento pure favorevole, tra i presidi dei restanti 8.500 studenti prevale ancora forte frammentazione.