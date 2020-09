Grande successo per “MedievalArte”, progetto promosso dal Comune di Guardia Lombardi e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Poc Campania 2014-2020, con la Direzione Artistica di Carmen Loiola.



Suggestive ed intense le "Fontane Danzanti”, che hanno simulato i quattro elementi della natura - aria, acqua, terra e fuoco. Coinvolgente la serata di musica in piazza Vittoria con Fausto Leali, grande nome della scena artistica italiana, voce potente, interprete di successi ormai consolidati nel repertorio musicale italiano. Due appuntamenti che chiudono l’estate di Guardia Lombardi e che si sono svolti in piena sicurezza, secondo tutte le disposizioni anti Covid-19 oggi vigenti.



«Gli eventi di MedievalArte – dichiara Antonio Gentile, sindaco di Guardia Lombardi – hanno segnato un importante momento di socialità per la nostra comunità in un’ottica di proiezione verso l’esterno delle nostre bellezze, del nostro patrimonio storico ed artistico. Abbiamo così aperto il nostro borgo in totale sicurezza ai visitatori che hanno inteso venirci a trovare. È un modo questo per testimoniare come ripartire è possibile».



«Abbiamo inteso riproporre all'attenzione quantomeno regionale e provinciale, se non anche nazionale – dichiara Elvira Di Pietro, assessore alla Cultura del Comune di Guardia Lombardi - la straordinaria risorsa culturale, storica ed ambientale delle zone interne in generale e dell'Irpinia in particolare. Abbiamo anche voluto lanciare un messaggio di speranza in questo particolare momento di difficoltà per la nostra Italia ed il mondo intero. Ancora grazie a quanti hanno contribuito al successo degli eventi e a tutti coloro che hanno partecipato e seguito l’evento».



«Sono molto soddisfatta – dichiara il direttore artistico Carmen Loiola – del riscontro in termini di pubblico e di critica che l’evento ha fatto registrare. Abbiamo incrociato il consenso del pubblico che ha voglia di emozionarsi in un periodo così complicato come quello che viviamo. La strategia di valorizzazione e promozione di un borgo attraverso la cultura e le arti si conferma vincente. Guardia Lombardi è località di grande valore storico, valore che va veicolato e fatto conoscere anche attraverso eventi di qualità, come MedievalArte è». © RIPRODUZIONE RISERVATA