Megarissa da saloon, chiuso bar a Montoro dopo le denunce

Chiuso un bar di Piazza di Pandola a Montoro dopo una megarissa da saloon. Successivamente alle denunce per quella violenta lite, i carabinieri della Compagnia di Solofra hanno avanzato una proposta di chiusura del locale.

Il questore di Avellino, Nicolino Pepe, concordando con quanto evidenziato, ha quindi disposto la chiusura dell’esercizio pubblico per 10 giorni. Alla megarissa parteciparono diverse persone. Per sei di loro è scattata la denuncia a piede libero. Quel fatto, secondo gli investigatori, è solamente l’ultimo di una serie di episodi avvenuti all’interno o nelle immediate adiacenze del locale che hanno portato a ravvisare una pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Svariati, infatti, sono stati gli interventi dei carabinieri per liti