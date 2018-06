Caposele, Melillo va avanti nel paese delle acque

Lunedì 11 Giugno 2018, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 08:40

Nella notte si trova in testa Lorenzo Melillo, candidato sindaco della lista «La PrimaVera Caposele». Così il paese delle sorgenti ha un nuovo primo cittadino dopo i dieci anni di Pasquale Farina al Municipio. Sconfitto Luigi Casale, leader di «Caposele Risorge». Entusiasmo ai seggi, dove tutto è filato liscio durante le operazioni di voto e di scrutinio. Buona già dalle prime rilevazioni la percentuale di votanti. 2513 il numero di chi si era recato alle urne alle ore 23.00. L'affermazione di Lorenzo Melillo è apparsa netta fin dall'inizio dello spoglio. Poi è stata confermata con il procedere dello scrutinio. Su 800 schede scrutinate, quindi a un terzo del totale esaminato, il candidato de «La PrimaVera» aveva un vantaggio di circa 300 voti. Sfide difficili ma stimolanti attendono la nuova amministrazione comunale. Una civica che guarda al centrosinistra, vista la presenza di tre democrat in lista.Ma una civica che al di là dei colori avrà a che fare da subito con questioni importanti. Per esempio la risorsa acqua. Convenzione per il prelievo di Acquedotto Pugliese e messa in funzione della galleria idrica Pavoncelli-Bis: questo il futuro a breve termine.Fondamentale pure il completamento di alcune opere pubbliche nel centro del paese e gli interventi sulle contrade.Proprio il neo-sindaco aveva fatto intendere la volontà di conquistare un ruolo di capofila sulle dinamiche turistiche dell'area, considerato l'enorme flusso di pellegrini verso il santuario di San Gerardo.Comizi sempre partecipati a Caposele, per l'uno e per l'altro schieramento. Incredibile il numero degli spettatori, a testimonianza di una comunità che al netto delle divisioni partitiche e politiche si è mostrata viva e attenta al futuro. Dal punto di vista politico la lista vede anche un sostegno dell'anima pentastellata, anche se non ufficiale. In ogni caso si apre una nuova fase per il paese. Sconfitta per ilvicesindaco uscente Donato Cifrodelli, candidato nella squadra di Casale.