Mensa scolastica, l'aumento è servito: 120 euro in più per il ticket

Il Comune ha aperto i termini per le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno 2022-2023. E pubblicato le nuove tariffe, con la stangata di 47 centesimi a pasto.

In realtà l'aumento approvato a marzo scorso per l'anno che sta per cominciare sarebbe stato di circa il doppio (94 centesimi) se il Comune, sempre fondi pubblici sono, non avesse deciso di attutire il colpo stanziando 150.000 euro per dimezzarlo. Ma se ne riparlerà l'anno prossimo.

Intanto, a conti fatti, il rincaro riguarderà circa 1.100 dei 1.300 bimbi che l'anno scorso hanno usufruito del servizio negli asili, nelle elementari e nelle medie della città. Per gli utenti, insomma, la tariffa aumenterà del 14, 8 per cento. Nell'avviso diramato sul sito istituzionale del Comune, e che già ieri girava via chat sugli smartphone dei genitori, le nuove tariffe vengono quindi così differenziate. Ferma restando l'esenzione per la prima fascia, con Isee fino a 3.000 euro, per la seconda ( Isee fino a 6.000) il singolo pasto arriverà a costare 2,16 euro, rispetto ai precedenti 1,69. Per la terza fascia, con indicatore Isee oltre 6.000 euro, il pasto costerà 3,68 euro, mentre l'anno scorso arrivava a 3,21. Lo stesso importo di 3,68 centesimi a pasto andrà pagato da chi risiede fuori dal Comune. «Le domande si apprende - potranno essere presentate entro l'11 settembre, esclusivamente online, accedendo al link «https://www6.eticasoluzioni.com/avellinoportalegen», disponibile sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Servizi Al Cittadino», e alla voce Servizio Mensa Scolastica».



Per farlo, i richiedenti dovranno essere necessariamente in possesso di identità digitale: «Spid» o «Cie». Nell'avviso, viene anche chiarito che «durante la procedura d'iscrizione, la sezione dedicata alla certificazione ISEE dovrà essere completata solo dai residenti nel Comune di Avellino, per i quali sono previste le fasce di agevolazione». Poi una postilla importante riportata in maiuscolo: «In caso di saldo negativo, il sistema bloccherà automaticamente la procedura d'iscrizione, finché non sarà pagato il debito accumulato». Vuol dire che i morosi ci sono e non sono pochi. La procedura sarà esclusivamente telematica. Ma «qualora l'utente dovesse riscontrare difficoltà», il Comune garantirà assistenza tecnica dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e dalle 14 alle 18, esclusi i festivi.



«I documenti che verranno rilasciati al termine dell'iscrizione andranno salvati e stampati perché fa sapere il Comune «saranno indispensabili e utili per tutto il periodo di erogazione del servizio».

Dopo due anni di erogazione a singhiozzo, e con regole continuamente work in progress a causa della pandemia, quest'anno la refezione dovrebbe svolgersi senza particolari difficoltà o restrizioni. Ma i maggiori costi generati negli anni scorsi si sentiranno proprio adesso.

L'aumento del costo del singolo pasto, infatti, deriva da molteplici ragioni, spiegate bene nella delibera con cui fu disposto il rincaro: si va dai «costi aggiuntivi sostenuti dalla ditta per l'impiego di attrezzature e dispositivi diversi da quelli normalmente previsti e già utilizzati, all'aumento del monte ore del personale, de alle sanificazione di tavoli e banchi prima e dopo il pasto». Non solo. Anche la crisi energetica e delle materie prime viene evidenziato ha generato «un considerevole aumento dei prezzi per l'energia e del grano, pane, pasta ed oli alimentari».

E poi ulteriori conseguenze degli anni passati. In particolare, il fatto che «nel 2021 il servizio di refezione è stato espletato solo per complessivi 35 giorni» e ciò «ha determinato costi sensibilmente incrementati per le spese straordinarie di igienizzazione e sanificazione». Costi che si riverbereranno sui genitori degli alunni paganti, precisamente 1052 l'anno scorso, a fronte dei 98 a prezzo ridotto e dei 200 esenti. E non è tutto.

L'anno che sta per partire porterà un lieve rincaro pure sul trasporto scolastico comunale. Ma solo per la terza e quarta fascia. Nel primo caso, con Isee da 10.000 euro in su, si passa a 42,63 euro al mese a fronte dei precedenti 41,13 (aumento di 1,50 euro); stesso aumento nel secondo caso, con Isee oltre i 15.000 euro, dove si arriva a 57,63 dai vecchi 56,13. Per costoro, l'aumento rispetto all'anno scorso sarà del 3,65 per cento.