Appello al vescovo, solidarietà dalla Regione. Gli ambulanti dell'ormai ex mercato bisettimanale di Avellino provano ad allargare il fronte in vista della mobilitazione già annunciata per il 15 settembre.

E gli stessi incassano l'appoggio della presidente del consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, che di fatto chiama il Comune alle proprie responsabilità: «Solidarietà ai 300 ambulanti del mercato settimanale di Avellino scrive - da 9 mesi senza una sede e quindi senza possibilità di vendere la merce per due giorni a settimana. Auspico una urgente risoluzione di questa assurda vertenza che si protrae ormai da troppo tempo e che sta mettendo in ginocchio intere famiglie». Proprio alla Regione, i commercianti si sono già rivolti formalmente per chiedere il commissariamento della vicenda. Ma intanto pende un giudizio al Tar (l'udienza è fissata per il 14 ottobre) e c'è un'indagine ambientale su Campo Genova, l'area designata dal sindaco, il cui cronoprogramma è nuovamente saltato. Tant'è che lo stesso Festa ammette di non poter fornire tempi certi sulla riapertura del mercato.

Il caos, dunque, sembra giunto alle estreme conseguenze. Così ieri il segretario dell'Associazione nazionale ambulanti, Marrigo Rosato, insieme al presidente, Ivano Zonetti, ha scritto una lettera al vescovo di Avellino, Arturo Aiello. È un invito a partecipare alla mobilitazione degli ambulanti: «Nonostante la crisi conseguente al lockdown - è il messaggio accorato - a nulla sono valsi persino gli appelli del Prefetto di Avellino al Sindaco della città affinché fosse trovata una soluzione che consentisse la ripresa dei mercati, in attesa della decisione definitiva del Tar su Campo Genova». Gli scriventi parlano al vescovo pure della «indisponibilità dell'amministrazione comunale ad accogliere l'invito del Prefetto ad individuare un'altra soluzione», e del disagio dei circa 300 ambulanti, «privi dell'unica fonte di reddito, esposti al rischio usura, e senza sostegno dallo Stato».

Incalzato su più fronti, però, il primo cittadino, Gianluca Festa, non è affatto intenzionato a concedere ai commercianti il tanto agognato ritorno sul piazzale dello stadio. «Noi abbiamo fatto tutto quello che era di nostra competenza - assicura - Ora dobbiamo aspettando la relazione dell'Arpac su Campo Genova». Il documento, che confuterà in contraddittorio l'esito delle analisi effettuate sui suoli, sulle acque di falda e sulle aree esterne a Campo Genova dal geologo incaricato dal Comune, Alessandro D'Urso, però, non arriverà - come inizialmente previsto - per la metà di settembre. E probabilmente nemmeno per la fine del mese. Questo perché le strumentazioni dell'Arpac, ad Agnano, al momento sono fuori uso. Un'altra tegola per i commercianti. Come se non bastasse, al di là delle rassicurazioni giunte la scorsa settimana dal dirigente all'Ambiente, Michele Arvonio, non tutte le rilevazioni già effettuate sarebbero risultate perfettamente a norma. Come documentato da «Il Mattino», tracce di arsenico oltre le soglie di legge sarebbero state rinvenute nei terreni esterni, ferro e manganese in un prelievo delle acque. Valori che di per sé non sono definitivi, ma che se ribaditi anche dall'Arpac potrebbero complicare il quadro e allungare i tempi.

Il sindaco, però non né è al corrente: «Che io sappia dice non c'è nulla. Ma attendiamo la relazione finale». Tempi decisamente lunghi anche per poter riaprire la Piscina comunale di via De Gasperi. Chiusa da marzo dall'ormai ex gestore, la «Polisportiva Avellino», anche la procedura per un nuovo affidamento continua ad incepparsi. Al di là del giallo legato al bando - che il sindaco Festa assicura sia stato inviato ai 6 gestori interessati, ma alcuni di loro dicono di no - il bene è ancora nelle mani della «Polisportiva». Fino a quando non sarà rilasciato, nessuno potrà valutarne le condizioni. Quindi il Comune non riceverà alcuna offerta. Ieri sarebbe scaduto il termine che proprio Festa, nelle scorse settimane, aveva indicato a tale scopo. Ieri il sindaco ne ha preso atto: «La comunicazione con le modalità di partecipazione ai gestori è stata spedita a tutti via Pec. Ma è chiaro che fino a quando loro non potranno prendere visione delle condizioni della piscina non potremo chiedere un'offerta». A tale scopo, per la verità, l'amministrazione ha avviato un provvedimento di recupero del centro. Ma ci vorranno settimane. L'odissea, quindi, continua.

