La polveriera è esplosa e gli ambulanti sono sul piede di guerra. La prima mobilitazione, per ora in ordine sparso, è stata già programmata per domani sul piazzale dello Stadio. Intanto, l'associazione più rappresentativa, Confesercenti, prepara il ricorso al Tar e una richiesta di risarcimento danni in sede civile al sindaco, Gianluca Festa.

Il casus belli, ovviamente, è l'ordinanza che sospende il mercato bisettimanale da domani e fino a quando non sarà pronta l'area di Campo Genova, in cui il sindaco ha deciso di delocalizzare il mercato per lasciare campo libero ai bus nel nuovo terminal del Piazzale degli Irpini. Al posto del mercato, dunque, domani ci saranno i mezzi dell'Air. Ma pure i venditori rappresentanti dal Associazione nazionale ambulanti, e tutti quanti vorranno unirsi alla protesta annunciata dal rappresentante campano, Marrigo Rosato: «Quella del sindaco di Avellino dice Rosato è una decisione gravissima. Martedì prossimo (domani, ndr) si svolgerà una manifestazione spontanea degli ambulanti nell'area del mercato. Il sindaco - accusa - ha violato la Costituzione italiana e offeso l'istituzione che rappresenta». Anche Ana fa proprie le idee del ricorso al Tar e della denuncia al sindaco. Ma Rosato non si limita a chiamare alle armi della protesta solo gli ambulanti. Estende l'invito anche ai cittadini: «Aderite alla manifestazione e sottoscrivete il ricorso. Difendiamo i nostri diritti e il nostro lavoro».

-Al sit-in in questione, potrebbero prender parte pure gli altri commercianti che sono soliti recarsi al piazzale degli Irpini il martedì e il sabato dall'area napoletana. Non a caso, Confesercenti Avellino ha scritto a Prefettura e Questura per sottolineare che i tempi di pubblicazione dell'ordinanza del sindaco Festa, di fatto uscita intorno alle 16 si sabato, non hanno consentito un'adeguata informazione di tutti e 400 gli ambulanti che frequentano il mercato.

La prima forma di protesta di una stagione che si preannuncia molto calda potrebbe rivelarsi molto partecipata. Ufficialmente, però, Confesercenti non vi aderirà. L'associazione degli imprenditori irpini, che rappresenta circa il 70 per cento dei venditori presenti sullo Stadio, ha concordato con la Digos una comunicazione preventiva circa le eventuali manifestazioni da organizzare. «Prima di tutto viene il ricorso al Tar spiega il direttore Antonello Tarantino Poi terremo una grande mobilitazione tutti insieme, magari in occasione di un Consiglio comunale straordinario sul tema della sospensione del mercato».

Domani, i referenti di Confesercenti incontreranno il proprio legale per scrivere il ricorso e chiedere la sospensiva. «Essenzialmente riferisce Tarantino il problema della pubblica sicurezza, su cui fa leva il sindaco Festa nell'ordinanza, non è stato cagionato dal mercato, ma dalla decisione del primo cittadino di spostare il terminal. In secondo luogo, le problematiche igienico-sanitarie che vengono evocate non ci risultano. Nel 2016 ricorda furono effettuati importanti lavori sul piazzale dello Stadio. Se ci fossero stati i problemi urgenti di cui parla Festa, perché avrebbero dovuto evidenziarli e affrontati solo ora?».

Tarantino ricorda poi che esiste un vincolo allo svolgimento del mercato sullo stadio «fino al 31 dicembre 2021». Per finire, rileva che, «prima andava fatta l'ordinanza di sospensione del mercato, poi quella per lo spostamento del bus, anche per correttezza istituzionale». «Non il contrario».

L'associazione più rappresentativa, insomma, sostiene di aver già appreso dai suoi legali che gli estremi per il ricorso al Tar ci sono. Intanto, Confesercenti chiede pure l'intervento della Prefettura. Ma al netto della prudenza di Tarantino, il malcontento degli ambulanti sembra destinato a deflagrare già domani. Il direttore di Confesercenti ne è consapevole, e la mette così: «Se ci saranno mobilitazioni, vorrà dire che saranno spontanee. Noi siamo in contatto con Questura e Digos, perché puntiamo a costruire una grande manifestazione, ma con tutte le autorizzazioni del caso. Siamo decisi ad andare fino in fondo - conclude - ma siamo anche consapevoli che non dobbiamo sbagliare niente».



