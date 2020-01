«Il mercato non chiude, l'area di Campo Genova sarà pronta entro questo mese, ma a beneficio degli ambulanti in regola con le imposte. Chi ritiene che sia stato leso un proprio diritto dall'ordinanza dell'amministrazione potrà confrontarsi con noi in tribunale».

Gianluca Festa annuncia tempi rapidissimi per l'apertura della nuova area mercatale della città, dove stamattina dovrebbe essere già steso l'asfalto, ma conferma il pugno duro con i morosi e la volontà di riassegnare i posteggi. «La legge parla chiaro dice il sindaco di Avellino e noi chiederemo alla Regione l'autorizzazione ad espletare un bando. Nelle more, potrà andare al più presto a Campo Genova solo chi avrà pagato Tari e Tosap». Parole chiare, le sue, che sembrano però gettare nuova benzina sul fuoco della protesta degli ambulanti, che preparano il ricorso al Tar e annunciano manifestazioni di piazza. Festa , anche qui, chiarisce: «Che il mercato chiuda è una fake news. Chi l'ha mai detto? È stato solo sospeso per attrezzare la nuova area e recuperare morosità che in molti casi durano da 5 anni. Siamo dunque certi di essere nel giusto e non torneremo indietro».

L'altro impegno del sindaco riguarda il nuovo terminal dell'Air, che proprio da oggi, in via ufficiale, sarà ubicato fin al 31 dicembre nell'ormai ex area mercatale del Piazzale degli Irpini: «Già oggi quest'area si presenta in condizioni migliori di Piazza Kennedy - rileva - Ma nei prossimi giorni sarà attrezzata in maniera più soddisfacente e rispondente alle esigenze di quanto lo sia mai stata, per anni, quella del vecchio capolinea. Non ci scordiamo che era priva dei servizi igienici e c'erano solo sei metri lineari di pensilina».

Mentre impazza la bufera sulle ordinanze pubblicate il 3 e il 4 gennaio, Festa rivendica insomma di aver fatto ciò che aveva detto, e che i precedenti sindaci avevano solo annunciato: «Si comincia, dopo più di 40 anni, anche se l'Autostazione della città sarà quella di via Pini - evidenzia - La nostra amministrazione ha dimostrato di essere pronta ad intervenire per il bene della città».

Nel frattempo, le associazioni degli ambulanti affilano le armi. Confesercenti e Ana convergono su due aspetti sostanziali: bisogna fare ricorso al Tribunale amministrativo e citare Festa in giudizio per chiedere un risarcimento danni. Non è detto che alla fine non agiscano insieme. Confesercenti, l'associazione di gran lunga più rappresentativa, oggi metterà nero su bianco il suo ricorso dal proprio legale di fiducia. L'Assocazione nazionale degli ambulanti, invece, comincerà stamattina a farsi sentire con una conferenza stampa che si preannuncia incandescente ore 10 proprio nel piazzale dello Stadio. Se non sarà una prima manifestazione di piazza data la mancata autorizzazione poco ci mancherà.

Intanto, il referente Marrigo Rosato, con nota ufficiale, ha chiesto un incontro urgente al Prefetto di Avellino, Paola Spena. Ha anche informato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, «della gravissima decisione assunta dal sindaco di Avellino, di trasferire la sosta dei pullman nell'area in cui si svolge il mercato di sospendere il mercato settimanale sine die, ovvero fino a quando non sarà realizzata la nuova area, ancorché provvisoria, di Campo Genova». Per Rosato, «la decisione provocherà enormi danni ai circa 600 ambulanti titolari dei posteggi nei mercati del martedì e del sabato, con evidenti ripercussioni sulle loro attività e sulle loro famiglie». Nel corso della conferenza stampa, saranno illustrare «tutte le iniziative a sostegno degli ambulanti, per scongiurare la chiusura del mercato bisettimanale».

Nella missiva indirizzata al Prefetto Spena, il referente di Ana rincara la dose: «Nei tempi di crisi che tutti gli indicatori economici ancora riportano in Italia, la decisione del sindaco provocherà ulteriori danni agli ambulanti ed alle loro famiglie, e pertanto assume il carattere di una scelta irresponsabile. Non fa certo onore - chiosa Marrigo Rosato - all'istituzione che rappresenta, avendo egli giurato sulla Costituzione Italiana e dunque essendosi impegnato a rispettarla e ad attuarla».

