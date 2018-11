CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Novembre 2018, 10:30

Il mestiere più antico del mondo non conosce crisi ma la concorrenza sì, quella asiatica innanzitutto. L'Irpinia a luci rosse è un mercato che rende a sfruttatori e maitresse spesso di origine extraeuropea. I luoghi del piacere proibito, e a buon prezzo, sono sparsi sul territorio.Ma se è un centro piccolo, semmai tagliato fuori dai circuiti principali, si rischia di dare nell'occhio e suscitare sospetti, per cui è inevitabile l'arrivo dele Forze dell'ordine a mettere i sigilli ad appartamenti privati convertiti in alcove del sesso low cost'. Dall'inizio dell'anno sono tredici le case d'appuntamento scoperte, e poi chiuse, dai Carabinieri diretti dal colonnello Massimo Cagnazzo.Diciotto le persone denunciate per avviamento e sfruttamento della prostituzione e quattro, tutte irpine, quelle arrestate per induzione al meretricio. L'ultimo caso risale a qualche giorno fa: in un rione di Ariano Irpino, a due passi da un noto santuario mariano, un cinese 48enne aveva messo su un redditizio giro d'affari sfruttando le grazie orientali di una connazionale che a sua volta adescava facoltosi clienti in rete mediante annunci ammiccanti pubblicati su un sito.